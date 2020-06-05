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Велосипедистка попала под колеса авто

05.06.2020 18:56 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Попала под колеса автомобиля. Велосипедистка пересекала переулок Кузьмы Черного в Минске. В этот момент со стороны МКАД на улицу поворачивал "фольксваген". Водитель не заметил обладательницу экотранспорта. Велосипедистка с травмами доставлена в больницу.
 
Теги: Минск
 
 
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Попала под колеса автомобиля. Велосипедистка пересекала переулок Кузьмы Черного в Минске. В этот момент со стороны МКАД на улицу поворачивал "фольксваген"....
 
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