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Велосипедистка попала под колеса авто
Источник материала: БTПопала под колеса автомобиля. Велосипедистка пересекала переулок Кузьмы Черного в Минске. В этот момент со стороны МКАД на улицу поворачивал "фольксваген". Водитель не заметил обладательницу экотранспорта. Велосипедистка с травмами доставлена в больницу.
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Попала под колеса автомобиля. Велосипедистка пересекала переулок Кузьмы Черного в Минске. В этот момент со стороны МКАД на улицу поворачивал "фольксваген"....
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