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Стали известны подробности вчерашней аварии с тремя автомобилями на улице Первомайской

08.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стали известны подробности вчерашней аварии с тремя автомобилями на улице Первомайской
По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, 7 июня около 20.40 в ОДС Пинского ГОВД поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что от магазина по улице Первомайской отъехал автомобиль «Альфа Ромео» серого цвета, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения и движется в сторону железнодорожного переезда.

– На сообщение выехал экипаж ГАИ. В это же время водитель легковушки, двигаясь по улице Первомайской, напротив дома № 131 совершил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем «Мазда», под управлением пинчанина, а затем с автомобилем «Вольво», за рулем которого был местный житель, который также остановился на красный сигнал светофора. После совершения ДТП, водитель «Альфа Ромео» вышел из своего авто и скрылся во дворах, – рассказали подробности аварии в УГАИ.


Стали известны подробности вчерашней аварии с тремя автомобилями на улице Первомайской

Установлено, что за рулем транспортного средства находился 32-летний пинчанин, который был лишен права управления несколько лет назад, а в нынешнем году уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без права управления. Мужчина был задержан сотрудниками ГАИ. В отношении него составлен административный материал за управление автомобилем без права управления (ч.2 ст.18.19 КоАП Республики Беларусь).

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом к соблюдению Правил дорожного движения! Помните, что в случае дорожно-транспортного происшествия необходимо оставаться на месте и вызвать сотрудников ГАИ! Оставление водителем места ДТП, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, – влечет наложение штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

Сотрудники ГАИ также напоминают гражданам, что бесправникам не место за рулем! Будучи водителем, без права управления, вы подвергаете свою и чужую жизни смертельной опасности. Также за такую езду предусмотрена административная ответственность. В соответствии со ст.18.19 КоАП Республики Беларусь управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, – влекут наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест.

Фото канала Zello «Пинск ГАИ»

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