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Под Гомелем утонул 15-летний подросток

08.06.2020 18:04 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе первая жертва воды — в озере утонул 15-летний подросток. Подробности TUT.BY сообщили в ОСВОД.


Фото носит иллюстративный характер. Дмитрий Брушко, TUT.BY

Трагедия произошла сегодня после обеда у деревни Марковичи. Местные подростки купались в озере. В какой-то момент один из них скрылся с поверхности воды и больше не вынырнул.

Сейчас работники ОСВОДа ищут тело парня.

 
 
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