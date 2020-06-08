Под Гомелем утонул 15-летний подросток

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе первая жертва воды — в озере утонул 15-летний подросток. Подробности TUT.BY сообщили в ОСВОД.



Фото носит иллюстративный характер. Дмитрий Брушко, TUT.BY

Трагедия произошла сегодня после обеда у деревни Марковичи. Местные подростки купались в озере. В какой-то момент один из них скрылся с поверхности воды и больше не вынырнул.

Сейчас работники ОСВОДа ищут тело парня.