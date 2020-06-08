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Под Гомелем утонул 15-летний подросток
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе первая жертва воды — в озере утонул 15-летний подросток. Подробности TUT.BY сообщили в ОСВОД.
Трагедия произошла сегодня после обеда у деревни Марковичи. Местные подростки купались в озере. В какой-то момент один из них скрылся с поверхности воды и больше не вынырнул.
Сейчас работники ОСВОДа ищут тело парня.
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Сейчас работники ОСВОДа ищут тело парня.
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