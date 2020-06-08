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Белорус пытался въехать в страну по чужому паспорту

08.06.2020 17:16 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Пытался въехать в страну  по чужому паспорту. В Национальном аэропорту Минск  задержали белоруса. Инцидент произошел 2 июня. Сообщается, что мужчина прилетел из Амстердама и предъявил паспорт  гражданина Украины. Впрочем, проверку путешественник не прошел. Сам он пояснил, что нашел документ в Португалии. За использование поддельных документов в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет ограничения свободы.


 
Теги: Минск
 
 
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Пытался въехать в страну  по чужому паспорту. В Национальном аэропорту Минск  задержали белоруса. Инцидент произошел 2 июня. Сообщается, что мужчина прилетел из...
 
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