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Белорус пытался въехать в страну по чужому паспорту
Источник материала: БTПытался въехать в страну по чужому паспорту. В Национальном аэропорту Минск задержали белоруса. Инцидент произошел 2 июня. Сообщается, что мужчина прилетел из Амстердама и предъявил паспорт гражданина Украины. Впрочем, проверку путешественник не прошел. Сам он пояснил, что нашел документ в Португалии. За использование поддельных документов в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет ограничения свободы.
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Пытался въехать в страну по чужому паспорту. В Национальном аэропорту Минск задержали белоруса. Инцидент произошел 2 июня. Сообщается, что мужчина прилетел из...
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