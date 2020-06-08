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В Бресте штамповщик напоил коллегу и украл из его домашнего сейфа около $33 тыс.

08.06.2020 18:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Для 49-летнего брестчанина похмельное утро минувшей пятницы омрачилось пропажей денег из сейфа. Хозяин был уверен, что после застолья не выходил из квартиры и сразу уснул. В хищении он заподозрил 30-летнего коллегу, с которым накануне распивал спиртное. Последний на связь не выходил, поэтому пришлось вызвать милицию.

В Бресте штамповщик напоил коллегу и украл из его домашнего сейфа около тыс.


Сыщики установили, что во время посиделок потерпевший рассказал собутыльнику о наличии в сейфе около 30 тыс. долларов и 10 тыс. рублей. Также хозяин показал место, где находится секретер и ключ от него. Когда он уснул, подозреваемый забрал все деньги и ушел.

– Мы вышли на знакомую брестчанина, которой он оставил на хранение большую часть похищенной валюты. Девушка рассказала, что деньги спрятала в своем автомобиле, об их происхождении ничего не знала. В подарок она получила от мужчины ювелирное украшение. Как оказалось, подозреваемый принес своей знакомой около 1 тыс. рублей и 20 тыс. долларов, – рассказали в Ленинском РОВД Бреста.

К этому времени мужчина узнал от родственников, что его ищет милиция, и направился к потерпевшему уладить конфликт. На пути его задержали. Со слов подозреваемого, часть денег он потратил в игорных заведениях.

Комментирует сотрудник УИОС МВД Александр Марченко


Действиям брестчанина следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Фигурант водворен в ИВС.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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