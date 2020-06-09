В Витебске пожарные спасли из горящей квартиры 94-летнюю хозяйку

Источник материала: Tut.by

В Витебске из охваченной огнем и дымом квартиры пожарные сумели спасти 94-летнюю хозяйку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Во вторник, 9 июня, рано утром начался пожар в одной из квартир, расположенных на втором этаже пятиэтажного дома по проспекту Фрунзе. Из окна квартиры шел сильный дым. Приехавшие пожарные сумели эвакуировать оттуда 94-летнюю хозяйку. После осмотра медиками ее госпитализировали. Также сотрудники МЧС эвакуировали из расположенных выше квартир 18 человек, в том числе и двоих детей.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Пенсионерка, в чьей квартире начался пожар, жила там вместе с 45-летним зятем, который отсутствовал в момент возгорания. Пожарным удалось справиться с огнем, однако в квартире пострадало имущество, оказались закопчены потолок и стены.

Причина пожара пока устанавливается.