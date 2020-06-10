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В Полоцком районе погиб молодой тракторист: его зажало между кабиной и прицепом
Источник материала: Tut.by
В Полоцком районе погиб 28-летний мужчина: его зажало между трактором и прицепом,
Работник одной из организаций Полоцкого района занимался заменой тракторных прицепов. После расцепки сцепного устройства трактор откатился назад и придавил работника к прицепу.
Мужчина погиб на месте.
Проводится проверка. Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы.
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Работник одной из организаций Полоцкого района занимался заменой тракторных прицепов.
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