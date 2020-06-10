В Полоцком районе погиб молодой тракторист: его зажало между кабиной и прицепом

Источник материала: Tut.by

В Полоцком районе погиб 28-летний мужчина: его зажало между трактором и прицепом, сообщает телеканал «Звязда».

Работник одной из организаций Полоцкого района занимался заменой тракторных прицепов. После расцепки сцепного устройства трактор откатился назад и придавил работника к прицепу.

Мужчина погиб на месте.

Проводится проверка. Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы.