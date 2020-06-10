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В Полоцком районе погиб молодой тракторист: его зажало между кабиной и прицепом

10.06.2020 07:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцком районе погиб 28-летний мужчина: его зажало между трактором и прицепом, сообщает телеканал «Звязда».

Работник одной из организаций Полоцкого района занимался заменой тракторных прицепов. После расцепки сцепного устройства трактор откатился назад и придавил работника к прицепу.

Мужчина погиб на месте.

Проводится проверка. Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы.

 
 
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Работник одной из организаций Полоцкого района занимался заменой тракторных прицепов.
 
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