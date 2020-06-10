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Авария на пересечении улиц Голодеда и Уборевича в Минске

10.06.2020 16:34 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Не уступил дорогу. Авария  на пересечении улиц Голодеда и Уборевича в Минске. Водитель Lada столкнулся с Fiat, перевернулся и наехал на Chrysler, который остановился для пропуска машин, которые двигались по главной дороге. На месте аварии водителю Lada  оказана медпомощь, от госпитализации он отказался. А вот водитель Fiat  и пассажиры Chrysler  - двухлетний мальчик и двухмесячная девочка - доставлены в больницу для осмотра. Дети в момент столкновения находились во удерживающих устройствах.
 
Теги: Минск
 
 
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Не уступил дорогу. Авария  на пересечении улиц Голодеда и Уборевича в Минске. Водитель Lada столкнулся с Fiat, перевернулся и наехал на Chrysler, который остановился для...
 
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