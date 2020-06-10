|
Авария на пересечении улиц Голодеда и Уборевича в Минске
Источник материала: БTНе уступил дорогу. Авария на пересечении улиц Голодеда и Уборевича в Минске. Водитель Lada столкнулся с Fiat, перевернулся и наехал на Chrysler, который остановился для пропуска машин, которые двигались по главной дороге. На месте аварии водителю Lada оказана медпомощь, от госпитализации он отказался. А вот водитель Fiat и пассажиры Chrysler - двухлетний мальчик и двухмесячная девочка - доставлены в больницу для осмотра. Дети в момент столкновения находились во удерживающих устройствах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не уступил дорогу. Авария на пересечении улиц Голодеда и Уборевича в Минске. Водитель Lada столкнулся с Fiat, перевернулся и наехал на Chrysler, который остановился для...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)