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Дачника убило молнией в Миорском районе
Источник материала: Tut.by
В Витебской области дачник погиб от удара молнии. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.
В среду в 13.25 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории садового товарищества в Миорском районе обнаружен мужчина без признаков жизни.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 82-летний мужчина вел велосипед в руках возле своего дачного участка, когда его ударило молнией. О данном факте свидетельствует следы на одежде и теле. Медработники констатировали смерть дачника.
Работа на месте происшествия продолжается, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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О данном факте свидетельствует следы на одежде и теле. Медработники констатировали смерть дачника.
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