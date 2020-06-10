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Дачника убило молнией в Миорском районе

10.06.2020 16:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области дачник погиб от удара молнии. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

В среду в 13.25 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории садового товарищества в Миорском районе обнаружен мужчина без признаков жизни.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 82-летний мужчина вел велосипед в руках возле своего дачного участка, когда его ударило молнией. О данном факте свидетельствует следы на одежде и теле. Медработники констатировали смерть дачника.

Работа на месте происшествия продолжается, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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О данном факте свидетельствует следы на одежде и теле. Медработники констатировали смерть дачника.
 
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