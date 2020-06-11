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Мошенники похищают деньги и данные банковских карт пользователей на фальшивом сайте «Белпочты»

11.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Мошенники похищают деньги и данные банковских карт пользователей на фальшивом сайте «Белпочты»
«Белпочта» предупредила об участившихся случаях кибермошенничества в сфере доставки товаров, приобретенных через интернет.

«Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фальшивого сайта РУП «Белпочта», — говорится в сообщении предприятия.

Схема мошенничества довольно проста. На популярных бесплатных интернет-площадках злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров. Покупателю предлагают совершить покупку с использованием сервиса национального оператора почтовой связи. После уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, покупателю дается ссылка на фишинговый сайт и предлагается оплатить товар платежной картой.

«При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн портала Белпочты и содержать доменное имя, схожее с оригинальным (в частности, bel-post.by)», — отметили в «Белпочте».

В результате мошеннических действий покупатель может потерять не только выплаченную за товар сумму денег, но и все имеющиеся на карте сбережения. В «Белпочте» напомнили, что перед вводом данных карты в онлайн-форму необходимо внимательно проверять правильность написания доменного имени сайта РУП «Белпочта» belpost.by.

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