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Мошенники похищают деньги и данные банковских карт пользователей на фальшивом сайте «Белпочты»
11.06.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Схема мошенничества довольно проста. На популярных бесплатных интернет-площадках злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров. Покупателю предлагают совершить покупку с использованием сервиса национального оператора почтовой связи. После уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, покупателю дается ссылка на фишинговый сайт и предлагается оплатить товар платежной картой.
В результате мошеннических действий покупатель может потерять не только выплаченную за товар сумму денег, но и все имеющиеся на карте сбережения. В «Белпочте» напомнили, что перед вводом данных карты в онлайн-форму необходимо внимательно проверять правильность написания доменного имени сайта РУП «Белпочта» belpost.by.
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