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Мужчина сообщил милиции, что его племянника могли убить и закопать в деревне. Это оказалось правдой
Источник материала: Tut.by
В Быховском районе задержали двоих молодых мужчин — 26 и 27 лет,
О пропаже 52-летнего мужчины сообщил 7 июня его дядя — житель деревни Воронино. Сказал, что по деревне ходят слухи, будто его племянника убили и закопали за заброшенным зданием в деревне.
Оказалось, слухи были правдивы. Экспертиза показала, что мужчина умер от колото-резаной раны в районе шеи. Вскоре задержали и двоих подозреваемых в убийстве. По предварительным данным, в ночь на 7 июня они втроем пили, поссорились, затем начали драться. Задержанные били погибшего руками и ногами, горлышком от битой бутылки, а также сдавливали шею. От полученных травм мужчина умер на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые закопали тело убитого около заброшенного здания.
В отношении них возбуждено уголовное дело за убийство, совершенное группой лиц. Их допрашивают.
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Задержаны предполагаемые убийцы - молодые мужчины, с которыми потерпевший накануне выпивал.
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