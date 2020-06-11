Мужчина сообщил милиции, что его племянника могли убить и закопать в деревне. Это оказалось правдой

Источник материала: Tut.by

В Быховском районе задержали двоих молодых мужчин — 26 и 27 лет, сообщает Следственный комитет. Их подозревают в убийстве 52-летнего мужчины, с которым они вместе накануне пили.



Фото: Следственный комитет

О пропаже 52-летнего мужчины сообщил 7 июня его дядя — житель деревни Воронино. Сказал, что по деревне ходят слухи, будто его племянника убили и закопали за заброшенным зданием в деревне.

Оказалось, слухи были правдивы. Экспертиза показала, что мужчина умер от колото-резаной раны в районе шеи. Вскоре задержали и двоих подозреваемых в убийстве. По предварительным данным, в ночь на 7 июня они втроем пили, поссорились, затем начали драться. Задержанные били погибшего руками и ногами, горлышком от битой бутылки, а также сдавливали шею. От полученных травм мужчина умер на месте.



Фото: Следственный комитет

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые закопали тело убитого около заброшенного здания.

В отношении них возбуждено уголовное дело за убийство, совершенное группой лиц. Их допрашивают.