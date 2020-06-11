В «Евроопте» на проспекте Московском в Витебске ночью случился небольшой пожар

Источник материала: Tut.by

Ночью 11 июня случился пожар в магазине «Евроопт» на проспекте Московском в Витебске, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Приехавшие спасатели увидели задымление в подвальном помещении магазина.

Оказалось, что после срабатывания автоматической пожарной сигнализации охранник, осмотрев магазин, обнаружил, что в подвале произошло возгорание холодильника, включилась система дымоудаления и установка спринклерного пожаротушения.

Пожар ликвидировали спасатели, никто не пострадал. Огнем уничтожен холодильник, стеллаж, поврежден товар, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Скорее всего, это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.