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В «Евроопте» на проспекте Московском в Витебске ночью случился небольшой пожар

11.06.2020 13:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 11 июня случился пожар в магазине «Евроопт» на проспекте Московском в Витебске, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Приехавшие спасатели увидели задымление в подвальном помещении магазина.

Оказалось, что после срабатывания автоматической пожарной сигнализации охранник, осмотрев магазин, обнаружил, что в подвале произошло возгорание холодильника, включилась система дымоудаления и установка спринклерного пожаротушения.

Пожар ликвидировали спасатели, никто не пострадал. Огнем уничтожен холодильник, стеллаж, поврежден товар, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Скорее всего, это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 
Теги: Витебск
 
 
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Причина пожара устанавливается. Скорее всего, это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
 
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