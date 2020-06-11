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В «Евроопте» на проспекте Московском в Витебске ночью случился небольшой пожар
Источник материала: Tut.by
Ночью 11 июня случился пожар в магазине «Евроопт» на проспекте Московском в Витебске,
Приехавшие спасатели увидели задымление в подвальном помещении магазина.
Оказалось, что после срабатывания автоматической пожарной сигнализации охранник, осмотрев магазин, обнаружил, что в подвале произошло возгорание холодильника, включилась система дымоудаления и установка спринклерного пожаротушения.
Пожар ликвидировали спасатели, никто не пострадал. Огнем уничтожен холодильник, стеллаж, поврежден товар, закопчены стены и потолок.
Причина пожара устанавливается. Скорее всего, это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Причина пожара устанавливается. Скорее всего, это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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