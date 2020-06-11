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На шахте «Беларуськалия» в Солигорске погиб рабочий
Источник материала: Tut.by
На одной из шахт «Беларуськалия» произошел несчастный случай, погиб один из рабочих. Эту информацию TUT.BY подтвердили в Следственном комитете Беларуси.
Официальный представитель Следственного комитета Илья Басько прокомментировал TUT.BY ситуацию.
— Вечером 10 июня при движении самоходного вагона на ООО «Беларуськалий» был смертельно травмирован 21-летний рабочий. По информации Следственного комитета, кроме него при этом никто не пострадал, — сообщил Басько.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, следственно-оперативной группой уже проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что ЧП произошло на шахте 4 рудоуправления на горизонте 670 ПГУ-5.
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Сообщение об аварии на шахте предприятия «Беларуськалий» появились в соцсетях вечером 10 июня.
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