На шахте «Беларуськалия» в Солигорске погиб рабочий

Источник материала: Tut.by

На одной из шахт «Беларуськалия» произошел несчастный случай, погиб один из рабочих. Эту информацию TUT.BY подтвердили в Следственном комитете Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Официальный представитель Следственного комитета Илья Басько прокомментировал TUT.BY ситуацию.

— Вечером 10 июня при движении самоходного вагона на ООО «Беларуськалий» был смертельно травмирован 21-летний рабочий. По информации Следственного комитета, кроме него при этом никто не пострадал, — сообщил Басько.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, следственно-оперативной группой уже проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что ЧП произошло на шахте 4 рудоуправления на горизонте 670 ПГУ-5.