Под Гродно на электроподстанции обрушилось здание. Шесть человек в больнице

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Гожа, что недалеко от Гродно, 11 июня около 14. 00 на подстанции «Гродно» филиала «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» обрушилось кирпичное здание рядом с синхронным компенсатором. В это время в подвальном помещении проводились ремонтные работы, сообщает «Белэнерго».



Фото:grodno.mchs.gov.by

Сейчас шесть человек, которые находились в момент разрушения в подвале, госпитализированы для обследования.



Фото:grodno.mchs.gov.by

На станции работают специалисты МЧС, персонал подстанции и филиала, а также сотрудники Следственного комитета. Проводится обследование помещений для выяснения причин произошедшего.