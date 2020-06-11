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Под Гродно на электроподстанции обрушилось здание. Шесть человек в больнице
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Гожа, что недалеко от Гродно, 11 июня около 14. 00 на подстанции «Гродно» филиала «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» обрушилось кирпичное здание рядом с синхронным компенсатором. В это время в подвальном помещении проводились ремонтные работы,
Сейчас шесть человек, которые находились в момент разрушения в подвале, госпитализированы для обследования.
На станции работают специалисты МЧС, персонал подстанции и филиала, а также сотрудники Следственного комитета. Проводится обследование помещений для выяснения причин произошедшего.
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На станции работают специалисты МЧС, персонал подстанции и филиала, а также сотрудниками Следственного комитета. Проводится обследование помещений для выяснения...
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