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Происшествие в Логойском районе. Под колесами авто погибла 74-летняя женщина

11.06.2020 16:20 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Логойском районе. Под колесами авто погибла 74-летняя женщина. Ее сбил микроавтобус с прицепом на пешеходном переходе. По предварительной информации, водитель переключил внимание во время вождения. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.
 
 
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Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Логойском районе. Под колесами авто погибла 74-летняя женщина. Ее сбил микроавтобус с прицепом на...
 
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