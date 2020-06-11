|
Происшествие в Логойском районе. Под колесами авто погибла 74-летняя женщина
Источник материала: БTВыясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Логойском районе. Под колесами авто погибла 74-летняя женщина. Ее сбил микроавтобус с прицепом на пешеходном переходе. По предварительной информации, водитель переключил внимание во время вождения. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Логойском районе. Под колесами авто погибла 74-летняя женщина. Ее сбил микроавтобус с прицепом на...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)