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Смертельное ДТП в Минском районе

12.06.2020 09:22 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Страшная авария в Минском районе. Вчера вечером на 8-м километре автодороги Р-58 водитель "мерседеса" на российских номерах, двигаясь из столицы в направлении Мяделя, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "тойотой". Водитель "мерседеса" не пострадал, его жена и двое детей с травмами доставлены в больницу. Водитель и двое пассажиров "тойоты" погибли на месте. На месте ЧП работают следователи.
 
 
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Страшная авария в Минском районе. Вчера вечером на 8-м километре автодороги Р-58 водитель "мерседеса" на российских номерах, двигаясь из столицы в направлении Мяделя,...
 
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