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В Вилейском водохранилище ветер опрокинул лодку, рыбак оказался в воде
Источник материала: Tut.by
Вечером 11 июня в Вилейском водохранилище возле деревни Матчицы перевернулась лодка и стал тонуть человек. Ему на помощь выехали спасатели.
По предварительным данным, пенсионер ловил рыбу с моторной надувной лодки на расстоянии около 300 метров от берега. Лодку перевернуло сильным ветром, и мужчина оказался в воде. На нем был спасательный жилет.
Ему на помощь приехали работники МЧС и ОСВОД. Его доставили на берег.
После осмотра скорой он был госпитализирован.
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Вечером 11 июня в Вилейском водохранилище возле деревни Матчицы перевернулась лодка и стал тонуть человек.
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