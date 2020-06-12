В Вилейском водохранилище ветер опрокинул лодку, рыбак оказался в воде

Источник материала: Tut.by

Вечером 11 июня в Вилейском водохранилище возле деревни Матчицы перевернулась лодка и стал тонуть человек. Ему на помощь выехали спасатели.



Фото: МЧС

По предварительным данным, пенсионер ловил рыбу с моторной надувной лодки на расстоянии около 300 метров от берега. Лодку перевернуло сильным ветром, и мужчина оказался в воде. На нем был спасательный жилет.

Ему на помощь приехали работники МЧС и ОСВОД. Его доставили на берег.

После осмотра скорой он был госпитализирован.