Похитители туй уходили от погони по полю без света фар и увязли в мелиоративном канале

Источник материала: Виртуальный Брест

В начале мая у местного предпринимателя, который занимается выращиванием декоративных деревьев, начали пропадать молодые туи. В первый раз бизнесмен недосчитался более сотни растений и написал заявление в милицию.





Охранник питомника заметил в прибор ночного видения трех человек, которые выкапывали и грузили в машину собственность его нанимателя. Он позвонил своему шефу, вызвал милицию и попытался задержать непрошеных гостей.





Злоумышленники бросили часть выкопанных деревьев и рванули на машине по полю, не включая фары. Сторож преследовал их. В результате гонки «вслепую» авто похитителей угодило в мелиоративный канал, сами они бросились врассыпную. К тому моменту на помощь охраннику подоспели оперативники вместе с владельцем участка. Благодаря прибору ночного видения одного из беглецов обнаружили, догнали и задержали. Он сдал подельников.





Злоумышленниками оказались молодые жители Кобрина и района. Для двоих это была четвертая вылазка во владения бизнесмена, третий поехал «на дело» впервые.

Украденные ранее туи обнаружили посаженными на дачных участках родителей фигурантов в другой деревне. Всего они украли и пытались украсть более 200 деревьев на сумму более 4 тысяч рублей.

В отношении задержанных следователем возбуждено уголовное дело за кражу группой лиц, совершенную повторно.