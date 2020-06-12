В техническом водоеме на Горецкого утонула 25-летняя женщина

Источник материала: Tut.by

Купаться в техническом водоеме на Горецкого запрещено, но несчастные случаи по-прежнему происходят. 11 июня в нем утонула женщина, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

11 июня в 16.37 поступило сообщение об утонувшей женщине в техническом водоеме в Минске по улице Горецкого возле «Гиппо».

Еще до приезда спасателей очевидцы нашли и вытащили ее из воды, но женщина уже была мертва. Погибшей было 25 лет.

Напомним, в карьере на Горецкого нередко тонут люди. По статистике, озвученной в 2018 году , в нем утонули 9 человек.