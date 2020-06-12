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В техническом водоеме на Горецкого утонула 25-летняя женщина
Источник материала: Tut.by
Купаться в техническом водоеме на Горецкого запрещено, но несчастные случаи по-прежнему происходят. 11 июня в нем утонула женщина,
11 июня в 16.37 поступило сообщение об утонувшей женщине в техническом водоеме в Минске по улице Горецкого возле «Гиппо».
Еще до приезда спасателей очевидцы нашли и вытащили ее из воды, но женщина уже была мертва. Погибшей было 25 лет.
Напомним, в карьере на Горецкого нередко тонут люди. По статистике,
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11 июня в 16.37 поступило сообщение об утонувшей женщине в техническом водоеме в Минске по улице Горецкого возле «Гиппо».
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