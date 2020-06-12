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В Поставском районе на пожаре погибла пенсионерка

12.06.2020 12:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 11 июня в агрогородке Камаи Поставского района случился пожар, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Когда приехали спасатели, дом горел открытым пламенем, уже обрушилась кровля. В доме, как было известно, находилась его хозяйка, 85-летняя пенсионерка.

Ее тело нашли под слоем обрушившихся конструкций.

Огнем в доме уничтожены кровля и имущество, повреждены стены.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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Поздно вечером 11 июня в агрогородке Камаи Поставского района случился пожар.
 
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