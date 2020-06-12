Житель Бреста подозревается в завладении деньгами школы-интерната мошенническим путём

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, в январе 2018 года 33-летний мужчина заключил договор на оказание услуг по ремонту мягкой мебели с ГУО «Кобринская специальная общеобразовательная школа-интернат». В качестве предоплаты мужчина получил от учреждения образования 518 рублей.





В феврале текущего года подозреваемый заключил аналогичный договор с 58-летним жителем Малоритского района, получив от него 400 рублей в качестве аванса.

В обоих случаях брестчанин возложенные на себя обязательства не исполнил, денежные средства заказчикам не вернул, потратив их на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 Уголовного кодекса. Следователи проводят неотложные следственные действия.