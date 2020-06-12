ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Житель Бреста подозревается в завладении деньгами школы-интерната мошенническим путём

12.06.2020 12:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, в январе 2018 года 33-летний мужчина заключил договор на оказание услуг по ремонту мягкой мебели с ГУО «Кобринская специальная общеобразовательная школа-интернат». В качестве предоплаты мужчина получил от учреждения образования 518 рублей.

Житель Бреста подозревается в завладении деньгами школы-интерната мошенническим путём

В феврале текущего года подозреваемый заключил аналогичный договор с 58-летним жителем Малоритского района, получив от него 400 рублей в качестве аванса.

В обоих случаях брестчанин возложенные на себя обязательства не исполнил, денежные средства заказчикам не вернул, потратив их на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 Уголовного кодекса. Следователи проводят неотложные следственные действия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По данным следствия, в январе 2018 года 33-летний мужчина заключил договор на оказание услуг по ремонту мягкой мебели с ГУО «Кобринская специальная...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Слуцком районе мужчина не хотел ехать в ЛТП и угрожал ножом участковому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика