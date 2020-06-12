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В Бресте ищут пропавшего 72-летнего мужчину. 11 июня ушёл из дома и не вернулся

12.06.2020 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскивается: 72-летний житель Бреста Мурашко Роман Романович

В Бресте ищут пропавшего 72-летнего мужчину. 11 июня ушёл из дома и не вернулся

Обстоятельства: 11 июня около 8:00 ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В Бресте ищут пропавшего 72-летнего мужчину. 11 июня ушёл из дома и не вернулся

Приметы: на вид 65-70 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие.

Если Вам известно местонахождение мужчины на фото, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:

8 (029) 792-31-17 
8 (029) 815-93-12
8 (0162) 27-59-23
102

 
Теги: Брест
 
 
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  Разыскивается: 72-летний житель Бреста Мурашко Роман Романович Обстоятельства: 11 июня около 8:00 ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение...
 
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