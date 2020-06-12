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В Бресте ищут пропавшего 72-летнего мужчину. 11 июня ушёл из дома и не вернулся
12.06.2020 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Разыскивается: 72-летний житель Бреста Мурашко Роман Романович
Обстоятельства: 11 июня около 8:00 ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие.
Если Вам известно местонахождение мужчины на фото, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:
8 (029) 792-31-17
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Разыскивается: 72-летний житель Бреста Мурашко Роман Романович Обстоятельства: 11 июня около 8:00 ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение...
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