В Бресте ищут пропавшего 72-летнего мужчину. 11 июня ушёл из дома и не вернулся

Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскивается: 72-летний житель Бреста Мурашко Роман Романович





Обстоятельства: 11 июня около 8:00 ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие.

Если Вам известно местонахождение мужчины на фото, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:

8 (029) 792-31-17

8 (029) 815-93-12

8 (0162) 27-59-23

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