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ДТП на трассе Минск - Мядель. Согласно предварительной информации, водитель "мерседеса" не справился с управлением
Источник материала: БT
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ДТП на трассе Минск - Мядель. Согласно предварительной информации, водитель "мерседеса" не справился с управлением
В лобовом столкновении погибли трое мужчин. Водитель "мерседеса" на российских номерах вчера вечером двигался из столицы и, согласно предварительной информации,...
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