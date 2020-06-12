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ДТП на трассе Минск - Мядель. Согласно предварительной информации, водитель "мерседеса" не справился с управлением

12.06.2020 15:54 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В лобовом столкновении погибли трое мужчин. Водитель "мерседеса" на российских номерах вчера вечером двигался из столицы и, согласно  предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "тойотой". Погибли на месте все, кто был в "тойоте", - водитель и двое пассажиров. Водитель "мерседеса" не пострадал, его жена и двое детей 9 и 17 лет с травмами в больнице.

 
 
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В лобовом столкновении погибли трое мужчин. Водитель "мерседеса" на российских номерах вчера вечером двигался из столицы и, согласно  предварительной информации,...
 
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