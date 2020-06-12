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Сыщики Брестчины по горячим следам задержали вора-рецидивиста

12.06.2020 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 11 июня, около 11.30 часов в Жабинковский РОВД о краже из жилища заявила 44-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что по возвращению с работы она заметила нарушенный порядок вещей и пустую шкатулку – пропали ювелирные изделия.

Сыщики Брестчины по горячим следам задержали вора-рецидивиста

По горячим следам, спустя полчаса, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого вместе с похищенным на одной из улиц города по дороге на вокзал. Установлено, что неоднократно судимый 57-летний мужчина около 10.00 проник в дом через окно и забрал из помещения золотые и серебряные украшения.

Следователями дана правовая оценка его действиям.
Примечательно, что подозреваемый весной этого года уже задерживался за аналогичное преступление, совершенное в областном центре.

Комментарий старшего инспектора ОИОС УВД Евгении Кузьмицкой, фото УУР УВД.

 
 
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  Вчера, 11 июня, около 11.30 часов в Жабинковский РОВД о краже из жилища заявила 44-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что по возвращению с работы она...
 
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