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Сыщики Брестчины по горячим следам задержали вора-рецидивиста
12.06.2020 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 11 июня, около 11.30 часов в Жабинковский РОВД о краже из жилища заявила 44-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что по возвращению с работы она заметила нарушенный порядок вещей и пустую шкатулку – пропали ювелирные изделия.
По горячим следам, спустя полчаса, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого вместе с похищенным на одной из улиц города по дороге на вокзал. Установлено, что неоднократно судимый 57-летний мужчина около 10.00 проник в дом через окно и забрал из помещения золотые и серебряные украшения.
Следователями дана правовая оценка его действиям.
Комментарий старшего инспектора ОИОС УВД Евгении Кузьмицкой, фото УУР УВД.
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Вчера, 11 июня, около 11.30 часов в Жабинковский РОВД о краже из жилища заявила 44-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что по возвращению с работы она...
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