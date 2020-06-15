ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Под Могилевом пять дней назад пропала 77-летняя женщина. Может, вы ее видели?

15.06.2020 12:03 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе пропала 77-летняя Галина Лысенко, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран». 10 июня она ушла из дома в деревне Досовичи в неизвестном направлении, и до сих пор о ней ничего не известно.


Фото: ПСО «Симуран»

Приметы: на вид 75−80 лет, рост 150−155 см, худощавого телосложения, глаза карие, нос с горбинкой, волос седой, прямой, на верхней и нижней челюсти отсутствуют несколько зубов.

Была одета: синее платье в розовые цветочки, голубая кофта, носки красного цвета. На голове может быть повязан платок.

Всех, кому что-либо может быть известно о местонахождении пропавшей женщины, просят позвонить по телефону ПСО «Симуран» (+375 29)222−10−19 или в милицию по 102.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Галина Лысенко ушла из дома в неизвестном направлении.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Барановичах разыскивают 32-летнего мужчину, который пропал неделю назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика