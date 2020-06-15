Под Могилевом пять дней назад пропала 77-летняя женщина. Может, вы ее видели?

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе пропала 77-летняя Галина Лысенко, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран». 10 июня она ушла из дома в деревне Досовичи в неизвестном направлении, и до сих пор о ней ничего не известно.



Фото: ПСО «Симуран»

Приметы: на вид 75−80 лет, рост 150−155 см, худощавого телосложения, глаза карие, нос с горбинкой, волос седой, прямой, на верхней и нижней челюсти отсутствуют несколько зубов.

Была одета: синее платье в розовые цветочки, голубая кофта, носки красного цвета. На голове может быть повязан платок.

Всех, кому что-либо может быть известно о местонахождении пропавшей женщины, просят позвонить по телефону ПСО «Симуран» (+375 29)222−10−19 или в милицию по 102.