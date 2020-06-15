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Под Могилевом пять дней назад пропала 77-летняя женщина. Может, вы ее видели?
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе пропала 77-летняя Галина Лысенко,
Приметы: на вид 75−80 лет, рост 150−155 см, худощавого телосложения, глаза карие, нос с горбинкой, волос седой, прямой, на верхней и нижней челюсти отсутствуют несколько зубов.
Была одета: синее платье в розовые цветочки, голубая кофта, носки красного цвета. На голове может быть повязан платок.
Всех, кому что-либо может быть известно о местонахождении пропавшей женщины, просят позвонить по телефону ПСО «Симуран» (+375 29)222−10−19 или в милицию по 102.
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Галина Лысенко ушла из дома в неизвестном направлении.
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