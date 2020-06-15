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Стали известны предварительные причины гибели рыбы в Немане
15.06.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Низкий уровень кислорода и высокая температура воды — вероятные причины мора рыбы в Немане.
Об этом корреспонденту
Сообщения о заморе рыбы в реке в районе Гродно стали появляться в соцсетях в минувшие выходные. Также сообщалось о неприятном запахе от реки. Экологи рассказали о предварительных причинах инцидента.
«Замор рыбы произошел в пятницу. В четверг прошел сильный ливень, стояла жаркая
При этом до критических значений снизилась концентрация растворенного в воде кислорода. В некоторых местах это показатель составлял около 1,6 мг на 1 куб.дм, в то время как для рыбы необходимо хотя бы 6 мг на 1 куб.дм. Эти факторы и привели к замору.
«По предварительным анализам, концентрация загрязняющих веществ в реке не превышает предельно допустимые значения», — отметили в комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Ситуация взята на контроль. Продолжается работа над установлением причин произошедшего.
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Низкий уровень кислорода и высокая температура воды — вероятные причины мора рыбы в Немане. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном...
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