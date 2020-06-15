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Чешский самолет совершил аварийную посадку в Гомеле
Источник материала: БTИнцидент случился накануне в аэропорту Гомель. Борт принадлежит авиакомпании Time Air. Летело судно по маршруту Прага - Гомель - Тиват. Предположительно, при взлете в правый двигатель попала птица, что и стало причиной внештатной ситуации. Никто не пострадал. Точную причину инцидента устанавливают.
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Инцидент случился накануне в аэропорту Гомель. Борт принадлежит авиакомпании Time Air. Летело судно по маршруту Прага - Гомель - Тиват. Предположительно, при взлете в...
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