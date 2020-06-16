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В лесу нашли тело пропавшего 32-летнего жителя Барановичей

16.06.2020 15:04 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июня в лесу обнаружили тело жителя Барановичей Александра Божко, который больше недели находился в розыске, сообщает газета «Наш край».


Фото: ПСО «Ангел Барановичи»

Мужчина пропал 7 июня. В тот день он был в гостях у друга, который живет в Северном микрорайоне Барановичей. Около 21.00 он ушел в неизвестном направлении и пропал.

15 июня милиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» выехали в Слонимский район, где, предположительно, мог находиться мужчина.

В поисках участвовали 9 добровольцев, 25 сотрудников ГОВД и 2 человека от лесхоза. Поисковая группа осмотрела десятки километров дорог и нашла свидетеля, который помог сузить радиус поиска. Через некоторое время тело мужчины нашли в лесу.

По факту гибели проводится проверка.

 
 
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