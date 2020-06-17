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Нетрезвый водитель протаранил мотоцикл в Минске
Источник материала: БTБесправник на легковушке протаранил мотоцикл в центре Минска. Пострадали 2 человека. По предварительной информации, водитель "Лады" накануне двигался по улице Ленина в сторону Интернациональной. По словам очевидцев, на перекрестке он поехал на красный свет и столкнулся с мотоциклом "Хонда", который поворачивал налево. В результате ДТП пострадали водитель, а также пассажир мотоцикла. Их доставили в больницу. Очевидцы также рассказали, что после аварии шофер "Лады" на месте происшествия выпивал алкоголь. Как выяснили инспекторы ГАИ, мужчина ранее был лишен водительских прав. Срок наказания уже истек, однако он продолжал ездить без документов. На месте работали и эксперты, и следователи. Устанавливаются все обстоятельства.
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Бесправник на легковушке протаранил мотоцикл в центре Минска. Пострадали 2 человека. По предварительной информации, водитель "Лады" накануне двигался по улице...
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