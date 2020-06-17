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Под Полоцком под поезд попал 30-летний мужчина. И выжил

17.06.2020 13:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 июня, около 17.00, на железнодорожном перегоне Фомино — Сосница (недалеко от деревни Солоники Полоцкого района) под поезд Витебск — Полоцк попал 30-летний мужчина. Об этом сообщает МВД.


Фото носит иллюстративный характер. ТРК Ранак

Мужчина выжил, он сейчас в больнице.

Время задержки поезда — 5 минут.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

 
Теги: Витебск
 
 
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Выясняются все обстоятельства происшествия.
 
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