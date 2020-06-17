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Под Полоцком под поезд попал 30-летний мужчина. И выжил
Источник материала: Tut.by
16 июня, около 17.00, на железнодорожном перегоне Фомино — Сосница (недалеко от деревни Солоники Полоцкого района) под поезд Витебск — Полоцк попал 30-летний мужчина. Об этом
Мужчина выжил, он сейчас в больнице.
Время задержки поезда — 5 минут.
Выясняются все обстоятельства происшествия.
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Выясняются все обстоятельства происшествия.
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