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В Ельске женщина разожгла во дворе костер и отошла: теперь у ее двухлетнего сына серьезные ожоги

23.06.2020 10:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ельске оставленный во дворе без присмотра двухлетний ребенок получил сильные ожоги. Подробности сообщили в МЧС.


Вечером во дворе своего дома женщина разожгла костер в металлическом диске, а сама ушла в дом. В это время младший ребенок решил бросить в костер игрушку, но, видимо, подошел слишком близко — и огонь перекинулся на рукав одежды.

Сейчас мальчик с ожогами в тяжелом состоянии в больнице.

 
 
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Младший ребенок решил бросить в костер игрушку, но, видимо, подошел слишком близко - и огонь перекинулся на рукав одежды.
 
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