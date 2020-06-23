В Ельске женщина разожгла во дворе костер и отошла: теперь у ее двухлетнего сына серьезные ожоги

Источник материала: Tut.by

В Ельске оставленный во дворе без присмотра двухлетний ребенок получил сильные ожоги. Подробности сообщили в МЧС.





Вечером во дворе своего дома женщина разожгла костер в металлическом диске, а сама ушла в дом. В это время младший ребенок решил бросить в костер игрушку, но, видимо, подошел слишком близко — и огонь перекинулся на рукав одежды.

Сейчас мальчик с ожогами в тяжелом состоянии в больнице.