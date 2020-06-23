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Под Витебском на площади 3 гектара горел торфяник
Источник материала: Tut.by
Пожар на торфянике рядом с деревней Лиопино Витебского района начался днем 22 июня,
Торфяник горел на площади 3 гектара, при этом было много очагов возгорания.
Пожар тушили 7 единиц техники и 30 сотрудников МЧС, а также 3 единицы техники и 15 работников других организаций.
МЧС и милиция выясняют причины возгорания и виновных в этом.
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Пожар тушили 7 единиц техники и 30 сотрудников МЧС, а также 3 единицы техники и 15 работников других организаций.
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