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Под Витебском на площади 3 гектара горел торфяник

23.06.2020 12:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар на торфянике рядом с деревней Лиопино Витебского района начался днем 22 июня, сообщает МЧС.


Торфяник горел на площади 3 гектара, при этом было много очагов возгорания.

Пожар тушили 7 единиц техники и 30 сотрудников МЧС, а также 3 единицы техники и 15 работников других организаций.

МЧС и милиция выясняют причины возгорания и виновных в этом.

 
 
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Пожар тушили 7 единиц техники и 30 сотрудников МЧС, а также 3 единицы техники и 15 работников других организаций.
 
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