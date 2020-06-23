Под Витебском на площади 3 гектара горел торфяник

Источник материала: Tut.by

Пожар на торфянике рядом с деревней Лиопино Витебского района начался днем 22 июня, сообщает МЧС.





Торфяник горел на площади 3 гектара, при этом было много очагов возгорания.

Пожар тушили 7 единиц техники и 30 сотрудников МЧС, а также 3 единицы техники и 15 работников других организаций.

МЧС и милиция выясняют причины возгорания и виновных в этом.