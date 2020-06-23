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В Лиде из продажи изымают опасные зарядные устройства

23.06.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде из продажи изымают опасные зарядные устройства

Гродненской областной инспекцией Госстандарта при проведении надзорных мероприятий в торговой сети в Лиде выявлены универсальные зарядные устройства, находившиеся в реализации, которые не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) по требованиям к компонентам и к устойчивости к чрезмерному нагреву, а также по электрической прочности изоляции. В ходе испытаний при воздействии повышенного напряжения между первичной и вторичной цепью происходит пробой изоляции; технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) по создаваемым электромагнитным помехам: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышали допустимые уровни.

Торговому объекту, в котором реализовывалась данная продукция, выданы запреты на ее реализацию, зарядные устройства запрещены к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, действие документов об оценке соответствия прекращено. Импортер несоответствующих зарядных устройств уведомлен, что такую продукцию необходимо изъять из торговых объектов, в которые он уже успел их поставить.

Гродненская областная инспекция Госстандарта призывает субъекты торговли постоянно руководствоваться в своей работе Реестром опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, размещенный на сайте Госстандарта, на предмет наличия в нем реализуемой ими продукции. Реестр пополняется по мере выявления в Республике Беларусь опасной продукции.

gosstandart.grodno.by

 
 
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Гродненской областной инспекцией Госстандарта при проведении надзорных мероприятий в торговой сети в Лиде выявлены универсальные зарядные устройства,...
 
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