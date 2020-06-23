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В Лиде из продажи изымают опасные зарядные устройства
23.06.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродненской областной инспекцией
Торговому объекту, в котором реализовывалась данная продукция, выданы запреты на ее реализацию, зарядные устройства запрещены к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, действие документов об оценке соответствия прекращено. Импортер несоответствующих зарядных устройств уведомлен, что такую продукцию необходимо изъять из торговых объектов, в которые он уже успел их поставить.
Гродненская областная инспекция Госстандарта призывает субъекты торговли постоянно руководствоваться в своей работе Реестром опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, размещенный на сайте Госстандарта, на предмет наличия в нем реализуемой ими продукции. Реестр пополняется по мере выявления в Республике Беларусь опасной продукции.
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Гродненской областной инспекцией Госстандарта при проведении надзорных мероприятий в торговой сети в Лиде выявлены универсальные зарядные устройства,...
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