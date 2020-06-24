ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гомеле мужчина, отбивая у милиции пьяного приятеля, ударил сотрудника ногой по голове

24.06.2020 19:52 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле двое пьяных мужчин пытались отбить собутыльника у милицейского наряда. Один из них ударил патрульного ногой по голове — и стал фигурантом уголовного дела.

7 июня в гомельском кафе повздорили несколько подвыпивших человек. Недалеко от места патрулировал наряд милиции, который вмешался в инцидент.

Милиционеры повели 32-летнего зачинщика конфликта в ближайший участок для разбирательства. Но в одном из дворов к наряду подбежали знакомые задержанного и стали требовать отпустить его. Началась потасовка.

Один из мужчин подпрыгнул и ударил ногой патрульного по голове.

На помощь милиционерам прибыли коллеги.

В отношении зачинщика конфликта в кафе составили протокол за мелкое хулиганство, на двух его знакомых — за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Удар патрульного по голове следователи квалифицировали как насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел и возбудили в отношении 29-летнего гомельчанина уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле двое пьяных мужчин пытались отбить собутыльника у милицейского наряда. Один из них ударил патрульного ногой по голове - и стал фигурантом уголовного дела.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте эвакуировали персонал и посетителей торгового центра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика