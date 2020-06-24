В Гомеле мужчина, отбивая у милиции пьяного приятеля, ударил сотрудника ногой по голове

Источник материала: Tut.by

В Гомеле двое пьяных мужчин пытались отбить собутыльника у милицейского наряда. Один из них ударил патрульного ногой по голове — и стал фигурантом уголовного дела.

7 июня в гомельском кафе повздорили несколько подвыпивших человек. Недалеко от места патрулировал наряд милиции, который вмешался в инцидент.

Милиционеры повели 32-летнего зачинщика конфликта в ближайший участок для разбирательства. Но в одном из дворов к наряду подбежали знакомые задержанного и стали требовать отпустить его. Началась потасовка.

Один из мужчин подпрыгнул и ударил ногой патрульного по голове.

На помощь милиционерам прибыли коллеги.

В отношении зачинщика конфликта в кафе составили протокол за мелкое хулиганство, на двух его знакомых — за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Удар патрульного по голове следователи квалифицировали как насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел и возбудили в отношении 29-летнего гомельчанина уголовное дело.