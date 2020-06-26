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Прокуратура выявила нарушения в работе Гродненского областного центра туризма и краеведения
26.06.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Нарушения антикоррупционного законодательства выявлены в Гродненском областном центре туризма и краеведения. Об этом
Как показала проверка, неэффективно использовались бюджетные и собственные средства, имущество учреждения, ненадлежащим образом совершались процедуры закупок товаров. Одна из причин выявленных недостатков, по мнению прокуроров, — формальное отношение сотрудников центра к финансово-хозяйственной дисциплине и профилактике коррупционных проявлений. На протяжении 2017-2019 годов не выполнялись и требования законодательства о госзакупках.
«Руководитель учреждения образования выбирал поставщиков и приобретал товарно-материальные ценности самостоятельно без должного анализа рынка и оформления предусмотренных документов. Выявлены иные злоупотребления служебными полномочиями бывшим директором этого учреждения, в отношении которого
По результатам проверки прокурор города Гродно Владимир Клишин внес начальнику главного управления образования Гродненского облисполкома представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, причин и условий, им способствующих.
Выявленные нарушения устранены, виновные привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.
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Нарушения антикоррупционного законодательства выявлены в Гродненском областном центре туризма и краеведения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации...
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