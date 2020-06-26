ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прокуратура выявила нарушения в работе Гродненского областного центра туризма и краеведения

26.06.2020 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Прокуратура выявила нарушения в работе Гродненского областного центра туризма и краеведения

Нарушения антикоррупционного законодательства выявлены в Гродненском областном центре туризма и краеведения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры области.

Как показала проверка, неэффективно использовались бюджетные и собственные средства, имущество учреждения, ненадлежащим образом совершались процедуры закупок товаров. Одна из причин выявленных недостатков, по мнению прокуроров, — формальное отношение сотрудников центра к финансово-хозяйственной дисциплине и профилактике коррупционных проявлений. На протяжении 2017-2019 годов не выполнялись и требования законодательства о госзакупках.

«Руководитель учреждения образования выбирал поставщиков и приобретал товарно-материальные ценности самостоятельно без должного анализа рынка и оформления предусмотренных документов. Выявлены иные злоупотребления служебными полномочиями бывшим директором этого учреждения, в отношении которого прокуратура Гродно возбудила уголовное дело», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Гродненской области.

По результатам проверки прокурор города Гродно Владимир Клишин внес начальнику главного управления образования Гродненского облисполкома представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, причин и условий, им способствующих.

Выявленные нарушения устранены, виновные привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.

https://www.belta.by

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушения антикоррупционного законодательства выявлены в Гродненском областном центре туризма и краеведения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пьяный мужчина решил попить из колодца, наклонился, упал туда и погиб. Тело нашли друзья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика