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Пенсионер пропал в лесу под Могилевом - оказалось, провалился в заброшенный колодец

26.06.2020 13:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Могилевом 25 июня пенсионер ушел в лес и пропал. Его нашли — оказалось, он провалился в заброшенный 3-метровый колодец, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

О том, что в лесу около деревни Салтановка пропал пенсионер, спасателям сообщили в 16.00. Его отправились искать местные жители, милиционеры и сотрудники МЧС.

69-летнего мужчину нашли буквально через полчаса — в заброшенном технологическом колодце. Оттуда его спасли сотрудники МЧС. Мужчина госпитализирован.

 
Теги: Могилев
 
 
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