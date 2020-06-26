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Пенсионер пропал в лесу под Могилевом - оказалось, провалился в заброшенный колодец
Источник материала: Tut.by
Под Могилевом 25 июня пенсионер ушел в лес и пропал. Его нашли — оказалось, он провалился в заброшенный 3-метровый колодец,
О том, что в лесу около деревни Салтановка пропал пенсионер, спасателям сообщили в 16.00. Его отправились искать местные жители, милиционеры и сотрудники МЧС.
69-летнего мужчину нашли буквально через полчаса — в заброшенном технологическом колодце. Оттуда его спасли сотрудники МЧС. Мужчина госпитализирован.
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