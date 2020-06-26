|
В Шотландии неизвестный напал с ножом на посетителей отеля. Его застрелила полиция
Источник материала: Tut.by
В шотландском Глазго неизвестный напал с ножом на посетителей отеля Park Inn. Как минимум три человека погибли. Об этом 26 июня
Неизвестный напал на людей у отеля. Его застрелили полицейские. По словам очевидцев, ранения получили по меньшей мере четверо человек — их увезли в больницу.
По
В заявлении местной полиции
Несмотря на это, центр Глазго перекрыт. На месте происшествия все еще остаются вооруженные полицейские.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам очевидцев, ранения получили по меньшей мере четверо человек - их увезли в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)