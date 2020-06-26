В Шотландии неизвестный напал с ножом на посетителей отеля. Его застрелила полиция

Источник материала: Tut.by

В шотландском Глазго неизвестный напал с ножом на посетителей отеля Park Inn. Как минимум три человека погибли. Об этом 26 июня пишет Би-би-си.



Фото: Reuters

Неизвестный напал на людей у отеля. Его застрелили полицейские. По словам очевидцев, ранения получили по меньшей мере четверо человек — их увезли в больницу.

По данным полицейского профсоюза, один из пострадавших — их коллега.

В заявлении местной полиции говорится , что сейчас ситуация находится под контролем, никакой опасности для жителей нет.

Несмотря на это, центр Глазго перекрыт. На месте происшествия все еще остаются вооруженные полицейские.