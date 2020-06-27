Брестское предприятие лишилось 8 тысяч рублей. Хитрую схему раскрыли эксперты

Источник материала: Виртуальный Брест

В правоохранительные органы поступило сообщение от руководства одного из брестских предприятий о том, что неустановленное лицо путем несанкционированного доступа к компьютерной информации организации похитило со счета денежные средства в сумме более 8 тыс. белорусских рублей.





В ходе проведения проверки правоохранителями установлено, что денежные средства предприятия были перечислены на банковскую карту, а затем обналичены в одном из банкоматов. Договор об использовании данной платежной карточки был заключен с жителем г.Минска, 1996 года рождения, который пояснил, что паспорт, на который открыт счет, был им утерян, и что в банке никаких договоров он не заключал. Для подтверждения или опровержения данного факта следователем была назначена почерковедческая экспертиза, для исследования предоставлены образцы почерка и экземпляр договора.

Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз подписи в графах договора об использовании банковской платежной карточки выполнены указанным гражданином. Таким образом, «хрупкая» версия минчанина была опровергнута экспертами.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК Республики Беларусь.