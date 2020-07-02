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Коррупционную схему выявили на станкостроительном заводе в Минске
Источник материала: БTНарушение в сфере закупок: в Минске бойцы БЭП и сотрудники прокуратуры выявили коррупционную схему на станкостроительном заводе. Подозреваемые - два родственника: индивидуальный предприниматель и замначальника отдела маркетинга рекламы и сбыта предприятия, где и были выявлены факты коррупции. Считается, что задержанные разработали криминальную схему по поставкам и выводу денег.
Александр Макарюк, замначальника УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома: "В конце прошлого года мужчины договорились о поставках на завод комплектующих узлов к станкам. При этом они умышленно завысили закупочную стоимость товара и использовали в цепочке поставки несколько посреднических аффилированных структур. Владельцем одной из таких являлся младший из подозреваемых. В итоге завод перевел на счет предпринимателя более 26 тысяч рублей, которые в последующем мужчина обналичил".
По факту хищения возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают других участников аферы и проверяют фигурантов на причастность к иным преступлениям.
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Нарушение в сфере закупок: в Минске бойцы БЭП и сотрудники прокуратуры выявили коррупционную схему на станкостроительном заводе. Подозреваемые - два...
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