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Житель Бреста обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжких телесных

08.07.2020 12:45 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя легкового автомобиля.

Житель Бреста обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжких телесных

По данным следствия, утром 6 марта 2020 года 32-летний брестчанин двигался на автомобиле Opel Zafira по боковому проезду вдоль проспекта Машерова от улицы Краснознаменной к улице Малой. Совершая поворот, он наехал управляемым автомобилем на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 54-летнюю женщину. В результате ДТП пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения.

В ходе расследования проведены осмотры места происшествия и следственный эксперимент, допрошены обвиняемый, потерпевшая и свидетели.

По результатам проведения следственных действий следователи пришли к выводу, что водитель нарушил требования нескольких пунктов Правил дорожного движения и это нарушение состоит в прямой причинной связи с совершенным дорожно-транспортным происшествием и наступившими последствиями.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Напоминаем, что: 

  • в соответствии с подпунктом 9.9 пункта 9 ПДД водитель обязан уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах; 
  • согласно пункту 100 ПДД при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает; 
  • согласно пункту 116 ПДД при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
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  Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя легкового автомобиля. По данным...
 
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