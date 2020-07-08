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Житель Бреста обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжких телесных
08.07.2020 12:45 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя легкового автомобиля.
По данным следствия, утром 6 марта 2020 года 32-летний брестчанин двигался на автомобиле Opel Zafira по боковому проезду вдоль проспекта Машерова от улицы Краснознаменной к улице Малой. Совершая поворот, он наехал управляемым автомобилем на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 54-летнюю женщину. В результате ДТП пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения.
В ходе расследования проведены осмотры места происшествия и следственный эксперимент, допрошены обвиняемый, потерпевшая и свидетели.
По результатам проведения следственных действий следователи пришли к выводу, что водитель нарушил требования нескольких пунктов Правил дорожного движения и это нарушение состоит в прямой причинной связи с совершенным дорожно-транспортным происшествием и наступившими последствиями.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя легкового автомобиля. По данным...
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