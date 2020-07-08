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Два автомобиля столкнулись сегодня в Минске
Источник материала: БTАвария на улице Кунцевщина на западе столицы. "Тойота" двигалась со стороны Матусевича и при повороте налево не уступила дорогу автомобилю "ауди". После удара последний отбросило на бордюр и зеленую зону. В результате автомобиль врезался в столб: водитель "ауди" с травмами госпитализирован. Проводится проверка.
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Авария на улице Кунцевщина на западе столицы. "Тойота" двигалась со стороны Матусевича и при повороте налево не уступила дорогу автомобилю "ауди". После удара...
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