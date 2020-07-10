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В Минске задержали восемь наркодилеров, изъято более пяти килограммов наркотиков
Источник материала: БTВ Минске задержали восемь наркодилеров, изъято более пяти килограммов наркотиков
Белорусские правоохранители ликвидировали наркосеть. Задержаны восемь дилеров. Изъято более пяти килограммов наркотиков. Так, свыше килограмма психотропа оперативники обнаружили в автомобиле 20-летнего парня, предполагается, что он привез порошок из России. Для доставки был изготовлен тайник в раме картины, а товар спрятали в гипсовый бюст.
Еще одним участником преступной цепочки оказался неработающий уроженец Гомельской области. Наркотики и психотропы мужчина распространял через интернет. Его задержали в момент совершения закладок. При себе, а также в тайниках оперативники обнаружили свыше двух килограммов особо опасных психотропов.
Затем наркоконтроль вышел на след еще шести распространителей, все они работали на один интернет-магазин. А благодаря совместной работе белорусской милиции и полиции России предотвращена еще одна крупная поставка психотропов в нашу страну. На территории Московской области их изъято около двух килограммов.
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В Минске задержали восемь наркодилеров, изъято более пяти килограммов наркотиков Белорусские правоохранители ликвидировали наркосеть. Задержаны восемь...
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