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Мужчина утонул в бассейне минской сауны «Таити»

12.07.2020 11:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несчастный случай произошел вечером 11 июля в минской сауне «Таити». Здесь в бассейне утонул человек, сообщают Naviny.by.

Привлекались сотрудники МЧС, которые извлекли тело мужчины 1987 г. р. из бассейна.

Сауна расположенна в цокольном этаже Института предпринимательской деятельности по улице Серафимовича.


Фото: телеграм-канал Nexta
 
 
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Несчастный случай произошел вечером 11 июля в минской сауне «Таити». Здесь в бассейне утонул человек, сообщают Naviny.by.
 
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