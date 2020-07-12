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Мужчина утонул в бассейне минской сауны «Таити»
Источник материала: Tut.by
Несчастный случай произошел вечером 11 июля в минской сауне «Таити». Здесь в бассейне утонул человек, сообщают
Привлекались сотрудники МЧС, которые извлекли тело мужчины 1987 г. р. из бассейна.
Сауна расположенна в цокольном этаже Института предпринимательской деятельности по улице Серафимовича.
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Несчастный случай произошел вечером 11 июля в минской сауне «Таити». Здесь в бассейне утонул человек, сообщают Naviny.by.
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