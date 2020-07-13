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В Глусском районе мужчина косил траву бензиновым триммером, закурил - и получил серьезные ожоги

13.07.2020 12:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина получил серьезные ожоги, когда косил траву триммером в деревне Доколь Глусского района, сообщает МЧС. Он закурил — и одежда загорелась.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Мужчина косил траву возле дома. Когда он закурил, произошла вспышка паров бензина: мужчина косил бензиновым триммером, — и одежда загорелась.

56-летнего мужчину госпитализировали с термическими ожогами в Бобруйскую больницу. Его состояние оценивают как тяжелое.

 
 
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