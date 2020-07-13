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В Глусском районе мужчина косил траву бензиновым триммером, закурил - и получил серьезные ожоги
Источник материала: Tut.by
Мужчина получил серьезные ожоги, когда косил траву триммером в деревне Доколь Глусского района,
Мужчина косил траву возле дома. Когда он закурил, произошла вспышка паров бензина: мужчина косил бензиновым триммером, — и одежда загорелась.
56-летнего мужчину госпитализировали с термическими ожогами в Бобруйскую больницу. Его состояние оценивают как тяжелое.
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Пострадавший - в больнице в тяжелом состоянии.
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