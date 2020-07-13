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Ограничение свободы, исправительные работы и штрафы. Приговор по договорникам огласили в Минске
Источник материала: БTВ громком деле о договорных матчах поставлена точка. В суде Московского района Минска сегодня шел процесс по игровым видам спорта и 16 договорным матчам.15 - в футболе и 1 -волейбольный, который стал для организаторов последним. На скамье 20 человек и 3 статьи обвинения – подкуп участников профессиональных соревнований, покушение на такой подкуп и хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор.
Каким стал приговор для его участников? Из зала суда передает Юрий Шевчук.
Ограничение свободы, исправительные работы, штрафы и один реальный срок. В суде Московского района Минска огласили приговор по так называемым договорникам. Все подробности из зала суда в нашем материале.
Приговор по делу о договорных матчахСегодня на площадке перед зданием суда Московского района Минска явно не хватало ворот и футбольного мяча. Почти две футбольные команды собрались здесь, чтобы заслушать приговор по делу о договорных матчах. Напомним, в первые об очередных эпизодах так называемых договорников в Беларуси стало известно в январе 2019 года. За время следствия было установлено 16 эпизодов. Всего до суда дошли дела 20 человек. Но изначально фигурантов было еще больше. Среди них промелькнула и восходящая звезда белорусского футбола Захар Волков, но его история до суда не дошла.
Максим Чуприс, государственный обвинитель: "20 обвиняемых по настоящему уголовному делу, которые являлись фигурантами, осуждены по ч. 1 и 2, а также ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 253 Уголовного кодекса. В частности, 3 лица за предоставление денежного вознаграждения. Соответственно, 17 лиц за получение такого денежного вознаграждения, 11 из которых в том числе признаны виновными в совершении таких преступлений повторно, поскольку имело место неоднократное получение денежных вознаграждений".
Чаще всего в материалах этого уголовного дела фигурировали две фамилии - Боровицкий и Ланько. Их суд приговорил к 4 и 3 годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. По версии обвинения, именно эти люди были организаторами договорных матчей и занимались подкупом участников спортивных соревнований с февраля 2017 по январь 2019 года.
2 года лишения свободы экс-игроку сборной Беларуси по футболуА самый суровый приговор в свой адрес сегодня услышал Алексей Козлов. Дело в том, что экс-футболист сборной Беларуси во время выступления за "Оршу" не только брал деньги за обеспечение нужного результата, но и организовал мошенническую схему. Он обещал организаторам обеспечить исход за счет привлечения других футболистов, но все деньги забирал себе. Команда же проигрывала без всяких договоренностей, так как соперники были более высокого класса. В итоге обвиняемого Козлова суд приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Алексея Козлова под стражу взяли в зале суда.
В ожидании реакции Белоруской федерации футболаДля того, чтобы игроки давали нужный результат, организаторы передали им в общей сложности 84 тысячи долларов и 6300 евро. Что же касается остальных обвиняемых, то многие из них отделались лишь штрафами и исправительными работами. Стоит добавить, что пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Наверняка, свое слово в этой истории еще скажет и Белорусская федерация футбола. Так что, помимо обвинительного приговора, эти 20 футболистов в свой адрес еще услышат и дисциплинарные взыскания.
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В громком деле о договорных матчах поставлена точка. В суде Московского района Минска сегодня шел процесс по игровым видам спорта и 16 договорным матчам.15 - в...
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