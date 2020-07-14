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21-летний парень утонул в гомельском озере

14.07.2020 12:36 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Мужчину водолазы ОСВОДа нашли в 8 метрах от берега. По информации МЧС, им сообщение о ЧП поступило накануне. В то же время паблик социальной сети "ВКонтакте" приводит другую информацию. Якобы трагедия произошла на озере Восьмерка в районе так называемой Якубовки. Там парень неудачно прыгнул с трамплина и утонул, было это еще вечером 12 июля. Обстоятельства произошедшего уточняются, возможно, будут привлечены и специалисты Следственного комитета.

 
 
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Мужчину водолазы ОСВОДа нашли в 8 метрах от берега. По информации МЧС, им сообщение о ЧП поступило накануне. В то же время паблик социальной сети "ВКонтакте" приводит...
 
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