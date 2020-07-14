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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авто оказалось на крыше. Последствия утренней аварии в столице Авто оказалось на крыше. Таковы последствия утренней аварии в столице. 30-летний водитель "рено" в 5 часов утра двигался по улице Слободской - со стороны Есенина в...

Авто оказалось на крыше. Таковы последствия утренней аварии в столице. 30-летний водитель "рено" в 5 часов утра двигался по улице Слободской - со стороны Есенина в направлении улицы Космонавтов. По предварительной информации, он уснул за рулем и в результате совершил наезд на припаркованный вдоль улицы "фольксваген". По цепочке последнее авто повредило "ситроен", припаркованный впереди. В ДТП никто не пострадал.ГАИ рекомендует водителям не садиться за руль в утомленном состоянии, поскольку это опасно для всех участников движения.