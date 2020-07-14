В Брестском районе извлекли из воды автомобиль с телом парня

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, 12 июля 24-летний житель Бреста вместе со своим знакомым отправился на рыбалку в Брестский район. Мужчины ловили рыбу, после чего один из них отправился домой, а второй остался на берегу водоема, чтобы продолжить рыбалку, где находился и его автомобиль.







Утром следующего дня, когда парень перестал выходить на связь, знакомые заявили в милицию о его безвестном исчезновении. При проведении поисковых мероприятий тело мужчины обнаружили в его автомобиле, который находился на дне водоема. Водолазы совместно с сотрудниками МЧС извлекли автомобиль и тело из воды. В ходе их осмотра видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.



По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.