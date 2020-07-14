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В Брестском районе извлекли из воды автомобиль с телом парня
14.07.2020 16:28 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации, 12 июля 24-летний житель Бреста вместе со своим знакомым отправился на рыбалку в Брестский район. Мужчины ловили рыбу, после чего один из них отправился домой, а второй остался на берегу водоема, чтобы продолжить рыбалку, где находился и его автомобиль.
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По предварительной информации, 12 июля 24-летний житель Бреста вместе со своим знакомым отправился на рыбалку в Брестский район. Мужчины ловили рыбу, после чего...
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