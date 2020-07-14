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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пограничники пресекли перемещение партии земноводного и аквариумного живого товара Тритоны, лягушки и рыбки: мозырские пограничники пресекли перемещение партии земноводного и аквариумного живого товара, следовавшего из Украины в Беларусь. Груз...

Тритоны, лягушки и рыбки: мозырские пограничники пресекли перемещение партии земноводного и аквариумного живого товара, следовавшего из Украины в Беларусь. Груз находился в наполненных водой пакетах и пластиковых контейнерах. Как сообщили в ГПК, их переносил на себе гражданин Беларуси.