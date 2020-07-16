Источник материала: Виртуальный Брест

В настоящее время общество столкнулось с проблемой, которая коснулась непосредственно правоприменительной практики в части применения насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел. В отношении граждан возбуждают уголовные дела и привлекают их к ответственности за совершение вышеуказанных действий, а они, в свою очередь, уверены в том, что ничего противоправного не совершали.





Самые частые высказывания это «Я просто схватил и потянул его за рукав» или «Я просто оттолкнул сотрудника милиции, где тут насилие?». Дело в том, что к ответственности за такие действия привлекали и раньше. За 2019 по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) Уголовного кодекса было возбуждено 248 уголовных дел, а за 6 месяцев 2020 года 112.

Например, 27 октября 2019 года житель г. Барановичи, в целях воспрепятствования законной деятельности, находящегося на службе милиционера по доставлению его в ОВД, как лица, задержанного за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.17.1 КоАП Республики Беларусь, укусил указанного сотрудника за голень левой ноги, чем причинил ему телесные повреждения. Данного мужчину привлекли к уголовной ответственности за совершенное преступление.

В Гомеле 17 января текущего года, местный житель нанес удар в грудь участковому инспектору милиции, а также хватал сотрудника за форменное обмундирование, чем повредил его, с целью воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка.

Под насилием следует понимать любое противоправное осознанное воздействие на сотрудника, осуществляемое против либо помимо его воли, направленное на нарушение телесной неприкосновенности, личной свободы и т.д.

Сотрудник милиции в соответствии с законом имеет право на применение физической силы, специальных средств и оружия для самообороны, преодоления противодействия его законным требованиям, а также в тех случаях, когда жизнь или здоровье сотрудника и (или) иных граждан подвергаются опасности. Стоит учитывать, что если применение физической силы вызваны вашими противоправными действиями, то сотрудники милиции действуют законно.

Следует помнить об угрозах применения насилия, за которое также наступает уголовная ответственность.

Угроза применения насилия - это высказывание намерения применить в отношении сотрудника любое физическое насилие, вплоть до убийства. Способы угрозы могут быть различными: устно, письменно, при помощи жестов, через электронные сообщения, демонстрации оружия или предметов, пригодных для использования в качестве оружия, демонстрацией их свойств. Угроза может адресоваться как лицу, которому и обещается причинить вред, так и сотруднику ОВД в отношении причинения вреда его близким. Она может быть передана как лично, так и через других лиц. При этом не имеет значения намерение лица данную угрозу реализовать. Учитывается сам факт того, что имеются основания опасаться её осуществления. С момента доведения угрозы преступление считается оконченным. Сообщение в социальных сетях адресованное сотруднику милиции и содержащее в своем тексте угрозы, может повлечь за собой привлечение его отправителя к уголовной ответственности.

В феврале текущего года, 35-летний мужчина в Щучинском районе,, высказал в адрес сотрудника ГАИ угрозу нанесения удара кулаком в область лица и в результате попытки повредил форменное обмундирование. В мае уголовное дело было передано прокурору для направления в суд.

К уголовной ответственности по данной статье может привлекаться физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.

Необходимо уделить внимание и такому составу преступления, как сопротивление сотруднику органов внутренних дел. В данном случае оно может быть, как насильственным так и ненасильственным, но это всё равно остаётся сопротивлением и влечет уголовную ответственность. Ненасильственная форма подразумевает под собой активное противодействие (упирается, пытается вырваться при задержании, запирается в помещении). Насильственное же в свою очередь, сопровождается применением насилия либо угрозой его применения.

Так, 33- летний уроженец Брестской области, вечером 26 сентября 2019 года, находясь возле кафе в Пинске распылил в направлении милиционеров роты патрульно-постовой службы слезоточивый газ и был привлечен к уголовной ответственности по ч.2 ст.363 Уголовного кодекса.

Уважаемые граждане! Во время массовых мероприятий будьте внимательны. Не забывайте о том, что сотрудники органов внутренних дел охраняют общественный порядок. Ваши неправомерные действия могут быть расценены, как воспрепятствование их законной деятельности или принуждение к изменению её характера. Вы исключите риск вашего задержания и последующей ответственности, если будете вести себя правомерно! Будьте внимательны, берегите себя и своих близких.